Sequestrati 14 kg di droga a Mugnano, custode beccato a Melito

I cani del nucleo cinofili di Sarno hanno permesso di scovare un carico di droga nell’appartamento di un sorvegliato speciale. Stefano Foria è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai Carabinieri della sezione operativa di Marano. Il 48enne di Mugnano è stato trovato in strada, nel mercato ortofrutticolo di Melito, in violazione dell’obbligo soggiorno nel comune di Mugnano, misura abbinata alla sorveglianza speciale.

Perquisita la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 8 chili e 300 grammi di marijuana, conservati in grossi bustoni di plastica e ancora sono stati scovati 6 chili di hashish, divisi in panetti da tagliare. Per il 48enne sono scattate le manette. Foria è ora in carcere, in attesa di giudizio.

