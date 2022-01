Spaccio di droga durante il lockdown: 14 arresti tra Napoli, Roma e l’Abruzzo

Stamattina un’operazione anti-droga dei carabinieri che riuscivano a sgominare un traffico di cocaina e hashish dal litorale romano all’Abruzzo. Sono state 14 le misure cautelari per spaccio e favoreggiamento tra L’Aquila, Chieti e Vasto, Ardea e Pomezia, Cremona, Napoli e Brescia. L’indagine, condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell’Aquila e coordinata dal procuratore della Repubblica Michele Renzo e dai sostituti Guido Cocco e Marco Maria Cellini, è iniziata nel 2021 attraverso attività di controllo e pedinamento. Le operazione hanno permettevano di individuare un vero e proprio gruppo criminale che gestiva con profitto un traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish tra il capoluogo abruzzese e i comuni di Ardea e Pomezia.

Dunque la droga comprata sul litorale romano per essere poi portata a L’Aquila da corrieri che la nascondevano in scomparti realizzati ad hoc in automobili di “fiancheggiatori” incensurati, al fine di evitare quanto più possibile controllo. La sostanza stupefacente veniva tagliata, divisa in dosi e rivenduta nelle piazze di spaccio.

SPACCIO DI DROGA VIA SOCIAL

I social venivano usati per organizzare le compravendite così da evitare intercettazioni telefoniche. Il commercio illecito non ha conosciuto soste neanche durante il lockdown. Tra i destinatari della misura in carcere ci sono un uomo 40enne e una donna 32enne che gestivano e coordinavano in via principale l’arrivo della droga in città e la vendita al dettaglio. La donna era già detenuta nel carcere di Chieti per altri reati, invece l’uomo è stato raggiunto questa mattina in provincia di Chieti, dove si era da poco trasferito.

Nei mesi delle indagini preliminari, i militari del nucleo operativo e radiomobile avevano già arrestato in flagranza di reato quattro dei soggetti indagati, sequestrando in tutto circa 100 grammi di cocaina e 50 di hashish. All’operazione odierno hanno partecipato anche diverse unità cinofile antidroga provenienti da Chieti, Modugno e Roma e un’unità del 16esimo nucleo elicotteri di Rieti. Nell’operazione sono impiegati circa cento militari dell’Arma, tra cui le unità specializzate appartenenti ai nuclei cinofili ed elicotteri dei carabinieri.

IL VIDEO DEL BLITZ