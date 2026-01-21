PUBBLICITÀ
Droga nascosta in casa al Green Village, in manette 41enne di Giugliano

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano sono impegnati in una serie di operazioni antidroga su tutto il litorale. Nelle maglie dei controlli anche insospettabili. A finire in manette un 41enne incensurato di Giugliano . I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un appartamento nella frazione di Varcaturo.
Lì vengono rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di 40 grammi e una busta con all’interno altri 18 grammi della stessa sostanza.

Trovati anche un altro paio di dosi tra cocaina e marijuana, 2 bilancini di precisone e la somma di 615 euro. Il 41enne ha anche un’altra abitazione, a Castel Volturno. I Carabinieri decidono di andare anche lì, nel parco Green Village. In quella casa altri 18 grammi di hashish, 3 bilancini e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.

