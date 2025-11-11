Droga per il gruppo delle Salicelle, scarcerato il ras De Pompeis

PUBBLICITÀ

Scarcerato. Nonostante una condanna in primo grado a nove anni di reclusione con accuse per associazione e traffico di droga. Giovanni De Pompeis, ras delle Salicelle facente parte del gruppo Sasso-Parziale, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Merito del suo legale, l’avvocato Michele Caiafa, che è riuscito ad ottenere un’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito per motivi familiari.

Le indagini avevano consentito di svelare le presunte modalità operative del clan nella gestione delle attività illecite nelle aree di Afragola e Casoria, attraverso il compimento di azioni violente, anche attraverso le stese. Gli inquirenti ipotizzano l’esistenza dei due distinti sodalizi finalizzati al traffico di stupefacenti, con annesso monopolio nel rifornimento delle piazze di spaccio del rione Salicelle e nella cessione al dettaglio di droga nel comune di Afragola e dintorni.

Secondo la Dda, i Sasso e i Parziale avrebbero avuto poi a disposizione numerose armi da fuoco, anche da guerra. Per imporsi la nuova mala di Afragola avanzava a colpi di racket e rapine a mano armata contro imprenditori e commercianti.