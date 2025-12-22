PUBBLICITÀ

Hanno sequestrato droga ma anche una ingente somma di denaro, quasi 14mila euro, gli agenti del commissariato “Dante” della Polizia di Stato di Napoli, che dopo avere trovato un 24enne già noto alle forze dell’ordine in possesso di una bustina di marijuana hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dalla quale era appena uscito.

Droga, pistola e 14mila euro nascosti in casa: beccati padre e figlio a Napoli

Una decisione che ha premiato i poliziotti: nell’abitazione in questione, infatti, in cui c’era anche il padre 52enne, sono stati trovati e sequestrati otto involucri di marijuana, due di hashish, 13.750 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con tre monitor con i quali era possibile visualizzare le immagini riprese da 4 videocamere puntate sulle pertinenze dell’area esterna.

PUBBLICITÀ

Non solo. Gli agenti hanno anche trovato e sequestrato una pistola semiautomatica e 42 cartucce di diverso calibro.

Con il supporto del personale Enel i poliziotti hanno accertato anche che l’appartamento era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Alla fine dei controlli il pusher 24enne è stato arrestato (oggi il giudice ha confermato la misura cautelare) e il padre 52enne di quest’ultimo denunciato.

In corso gli accertamenti per scoprire la provenienza dell’arma e se è stata già adoperata in episodi criminali.