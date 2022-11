Due anni senza Maradona, la struggente lettera di Ferrara: “Ti sento ogni giorno”

Sono trascorsi due anni dalla morte di Maradona. Sono due anni senza Diego, oggi. Ciro Ferrara, suo ex compagno di squadra al Napoli e per anni colonna difensiva di quegli azzurri che incantarono tutti tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, ha voluto ricordarlo con una commovente lettera pubblicata sul Corriere dello Sport.

DUE ANNI SENZA MARADONA, LA LETTERA DI CIRO FERRARA

Questa la lettera integrale scritta da Ferrara per Maradona, riportata dal Corriere dello Sport:

“Ho viaggiato fino a te, fino alle tue radici. Cercavo l’abbraccio più stretto, perché, nel giorno del tuo compleanno, ho voluto starti vicino una volta di più. Sono venuto a casa tua, per respirare l’aria del tuo cielo. Casa è la parola più bella che ci sia, non è semplicemente un luogo, ma è dove la vita scorre. Ho immaginato di vederti qui, dove ora sto io. Ti affacciavi a quella piccola finestra? Correvi fuori per giocare a pallone nella strada? Anche se qui la povertà urla tutta la sua miseria, c’è rumore di gioia e fame di sogni. Come si sta bene vicino a te, amico mio. Da quel brutto giorno, riesco a sentirti ogni volta, e a riparare a poco a poco un cuore andato in pezzi”.

Una lettera struggente e intrisa di emozioni quella di Ferrara. Parole di vicinanza, affetto e che rievocano ricordi che non potrebbero che toccare nel profondo tutti i tifosi del Napoli e gli amanti del calcio. Parole di un amico, per un amico che non c’è più, e che ha lasciato un vuoto incolmabile con la sua definitiva ascesa al Paradiso.