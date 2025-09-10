È già campagne elettorale, accordo da 150 milioni tra Fico e Manfredi per il Maradona

PUBBLICITÀ

La città di Napoli punta a ospitare gli Europei di calcio 2032. Il sindaco Luigi Manfredi ha inviato la candidatura ufficiale all’UEFA, evidenziando i punti di forza della città. Tuttavia, il nodo principale resta lo stadio Maradona, che allo stato attuale non raggiunge il punteggio massimo richiesto per gli eventi internazionali.

L’accordo politico decisivo

Per risolvere la questione, Manfredi punta su un accordo politico con Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. Se Fico dovesse vincere le elezioni e succedere a Vincenzo De Luca, Napoli potrebbe ottenere 150 milioni di euro di finanziamenti regionalinecessari per ristrutturare il Maradona.

Il sindaco ha già inviato al Consiglio regionale la richiesta di finanziamento, e la candidatura della città agli Europei diventa strettamente legata all’esito delle elezioni regionali. In altre parole, la possibilità di ospitare il torneo europeo dipenderebbe dall’intesa tra Manfredi e Fico, considerata strategica per sbloccare i fondi e rendere lo stadio conforme agli standard UEFA.

I prossimi passi

Se l’accordo andrà a buon fine, Napoli potrà avviare i lavori di ristrutturazione e rafforzare la propria candidatura. La città risponde già ai requisiti richiesti dalla UEFA sotto altri punti di vista, ma la ristrutturazione del Maradona resta il fattore decisivo per assicurarsi la designazione come città ospitante.