È il giorno del dolore a Villaricca, oggi i funerali di Mario Valletta

PUBBLICITÀ

Si terranno quest’oggi, 2 ottobre, alle ore 17.00 presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi a Villaricca, i funerali di Mario Valletta, il 39enne morto in seguito ad un incidente sul Corso Italia, avvenuto domenica sera alle 19.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: pare che il giovane, a bordo di uno scooter, abbia perso il controllo del mezzo dopo aver urtato una Fiat 500, rovinando al suolo e battendo la testa sul marciapiede, morendo poi in seguito ai gravissimi traumi riportati.

PUBBLICITÀ

Il tratto di strada su cui è avvenuto il tragico incidente è rimasto bloccato per oltre 2 ore, per consentire i rilievi e la successiva rimozione della salma, avvenuta attorno alle 22:30 su disposizione del magistrato di turno. Traffico, quindi, in tilt e folla di parenti e conoscenti del 39enne che si sono immediatamente riversati sul luogo dell’incidente, in preda allo sconforto e alla disperazione.

“Non doveva finire così”, Villaricca piange la scomparsa di Mario Valletta dopo l’incidente

Mario aveva, da qualche anno, lasciato Villaricca per trasferirsi a Modena per motivi di lavoro, ed era tornato nel suo paese d’origine per andare a trovare i genitori. Lascia una compagna, un figlio piccolo e parenti e amici nella disperazione.

“Non doveva finire così, con te va via una parte della mia adolescenza.. Ciao Mario, riposa in pace e dà la forza alla tua famiglia per superare questa tragedia”, scrive Gaetano, amico della vittima, su Facebook.

“Eri amico dei miei figli, quando ho saputo dell’incidente non avrei mai pensato fossi tu.. Che tragedia Mario, riposa in pace”, sono le parole di Maria, un’amica di famiglia della vittima.

“Ho vissuto l’infanzia insieme a lui, era un ragazzo d’oro e dal cuore grande! Non ci posso credere.. Un abbraccio immenso a tutta la sua famiglia”, è invece il messaggio di Giovanna.