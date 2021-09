É il giorno del dolore per la famiglia Gargiulo, ultimo saluto a Samuele

Stamattina si terranno i funerali del piccolo Samuele Gargiulo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci. Tantissime persone presenti alla funzione religiosa, oltre agli amici e ai familiari del piccolo deceduto in seguito alla caduta dal balcone. In tanti stanno indossando la maglia sulla quale c’è la foto del bimbo e una dedica: “Ad ognuno di noi mancherà un pezzo di cuore”. I funerali saranno celebrati dall’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia.

IL VIDEO DEI FUNERALI

MORTE DI SAMUELE, LA CONFESSIONE DI CANNIO

“Ho immediatamente udito delle urla provenire dal basso e mi sono spaventato consapevole di essere la causa di quello che stava accadendo…”. Sono parole da brividi quelle pronunciate da Mariano Cannio mentre rendeva sommare informazioni: “Sono fuggito a casa e – ha poi aggiunto – sono andato a mangiare una pizza nella Sanità”.

Arriva la confessione di Mariano Cannio, dopo che il gip di Napoli, Valentina Gallo, ha convalidato il fermo dell’uomo per l’omicidio del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni precipitato nel vuoto venerdì scorso in via Foria a Napoli.

Nelle dichiarazioni che ha reso la sera di venerdì, dopo la nomina del difensore d’ufficio, Mariano Cannio, afferma di avere avuto un capogiro prima di lasciar cadere Samuele nel vuoto: “…fuori al balcone, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera, ho avuto un capogiro. Mi sono affacciato dal balcone mentre avevo il bambino in braccio perché udivo delle voci provenire da sotto a questo punto lasciavo cadere il bambino di sotto”.