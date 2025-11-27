PUBBLICITÀ
E’ in carcere per stalking ma segue su TikTok la sua ex: la denuncia della vittima

Pensava di essersi finalmente liberata del suo incubo dopo la condanna al carcere dell’ex compagno, un 32enne che aveva trasformato la sua vita in un susseguirsi di ansie e paure. L’uomo, secondo le accuse, era arrivato perfino a spiarle il telefono tramite uno spyware, controllando movimenti, messaggi e attività online. Ma quel senso di tregua è durato poco.

La giovane, 26 anni, è precipitata di nuovo nel panico quando, pochi giorni fa, ha scoperto su TikTok che l’ex aveva ricominciato a seguirla. Non un profilo qualunque, ma il suo profilo personale, quello da cui era fuggita mesi prima proprio per sfuggire alle pressioni e alle ossessioni del suo persecutore.

Dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, emessa il 19 novembre dal Tribunale di Napoli, la ragazza aveva deciso di riattivare il proprio account. Scorrendo il profilo del presunto stalker, ha riconosciuto post, foto e contenuti inequivocabilmente riconducibili all’uomo. Da qui il sospetto che il 32enne possa aver avuto accesso a uno smartphone all’interno del carcere, oppure che abbia affidato a qualcuno le proprie password per gestire l’account al suo posto.

Sconvolta dalla scoperta, la 26enne si è rivolta nuovamente ai carabinieri presentando un’altra denuncia per minacce e atti persecutori, raccontando di essere piombata nello stesso stato di angoscia che l’aveva logorata per mesi.

Il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani, spiega: «La richiesta di contatto dal profilo dell’ex fidanzato l’ha fatta ricadere nello stesso stato di prostrazione vissuto per mesi e mesi. Adesso teme di nuovo di uscire di casa».

Una vicenda che apre interrogativi sulle modalità con cui il profilo social sia stato utilizzato e sulle misure di tutela per la vittima, che sperava di essersi lasciata alle spalle il suo persecutore.

