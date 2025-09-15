E’ la settimana di Manchester City-Napoli: “Strano giocare contro De Bruyne, non avremo pietà”

PUBBLICITÀ

L’ala del Manchester City Jeremy Doku ha parlato del suo ex compagno di squadra, Kevin de Bruyne, a pochi giorni dalla sfida di Champions. “Sarà un po’ strano giocare contro De Bruyne, una settimana fa ero con lui in nazionale. Penso che sarà felice di tornare a casa! Alla fine dei conti non avremo pietà, vogliamo vincere ogni partita!”.

L’ex Rennes ha espresso tutto il suo rispetto verso De Bruyne, ma con una mentalità vincente per la gara d’esordio della Champions League. Competizione che non ha ancora vinto, dato che è arrivato l’anno dopo lo storico triplete del City.

La determinazione dell’attaccante

Jeremy Doku, nonostante la giovane età, si è mostrato concentrato per centrare tutti gli obiettivi prefissati dalla società ad inizio anno. Anche se durante il cammino si incontrano grandi squadre come il Napoli e leggende come Kevin De Bruyne.

“A volte la pausa per le nazionali arriva al momento giusto: questa è sembrata una ripartenza, come se ricominciassimo da capo, ci siamo lasciati alle spalle ciò che era successo. Adesso andiamo partita per partita: eravamo concentrati solo su questa gara, volevamo vincere questa, poi penseremo alla prossima e a quella dopo ancora. E’ quello che abbiamo fatto nelle stagioni precedenti e continueremo a fare così anche d’ora in avanti!”

La sfida tra Manchester City e Napoli darà il via alla nuova edizione di Champions League, visibile su SKY. Appuntamento giovedì 18 alle 21:00 all’Etihad di Manchester. Il Napoli ci arriverà da primo in classifica a punteggio pieno in campionato. La squadra di Guardiola ha faticato ad ingranare nelle prime giornate, vincendo però il derby di Manchester con i rivali dello United per 3-0.

Haaland avverte il Napoli

“Avevamo bisogno di una vittoria in una partita così importante. Vogliamo vincere sempre, ma ancor più contro determinato avversari. Sono molto sollevato e felice che ci siamo riusciti tutti insieme, così da portare a casa tre punti pesanti. È bello vincere le partite di campionato, ma ora dobbiamo continuare così su ogni fronte. In questo momento siamo super felici”, ha affermato il bomber scandinavo.