Da Scampia a Piscinola, dal Don Guanella a Marianella fino a Secondigliano. Stamattina l’area a Nord di Napoli si è svegliata tappezzata di misteriosi manifesti. La scritta è chiara: “E’ mancato all’affetto dei suoi cari IL CERVO’ di corne 10000. Ne danno il triste annuncio: tutta la foresta”. Oltre la scritta c’è anche una bandiera del Brasile, a significare chissà cosa. Questo il messaggio scritto sul manifesto tipo funebre, affisso di pareti, serrande e mura dei quartieri periferici di Napoli. I manifesti parlerebbero di un fantomatico ragazzo che sarebbe stato tradito dalla moglie. Storia vera? Semplice goliardia? Non si sa veramente come sia successo. Certo è che il caso sta spopolando non solo nelle tabaccherie dove è partita la corsa al lotto ma anche sui social, in particolare su TikTok dove circola un video con tutti i manifesti ‘del cervo’ affissi nei vari quartieri. E non mancano le polemiche e le reazioni più disparate.

