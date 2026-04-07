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È morta a Napoli la pm antimafia Vincenza Marra. Aveva affrontato una lunga malattia “con coraggio e dignità”. Magistrata storica della Procura della Repubblica di Napoli, dove ha lavorato per tutta la carriera, era entrata in magistratura nel 1992.

Per colleghi e amici era semplicemente “Enza”.

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E’ morta Vincenza Marra, addio alla pm anticamorra veterana della Procura di Napoli

Marra è stata protagonista di numerose indagini delicate, in particolare sul traffico di droga e sulle organizzazioni criminali dell’area nord di Napoli, dai clan Di Lauro agli Scissionisti. Tra le attività più note, il coordinamento del recupero di due preziosi dipinti di Vincent van Gogh, finiti nelle mani del narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale. Nel corso della sua carriera si era distinta anche come esperta di misure di prevenzione, diventando un punto di riferimento all’interno dell’ufficio giudiziario napoletano.

La sua scomparsa lascia un segno profondo tra i colleghi della Procura di Napoli e tra il personale che ha lavorato al suo fianco. Magistrati e dipendenti dell’ufficio si sono stretti attorno ai familiari, ricordandone il profilo umano e professionale. “Sabato sera, dopo una lunga e dolorosa malattia che ha affrontato con coraggio e dignità, si è spenta la dottoressa Vincenza Marra, veterana della Procura della Repubblica di Napoli, presso cui ha prestato servizio per tutta la sua carriera. Entrata in magistratura nel 1992, è stata protagonista di molte inchieste delicate, condotte con rigore e grande professionalità”, la ricordano.

“La dottoressa Marra – proseguono i colleghi – lascia un ricordo indelebile nei colleghi della Procura di Napoli ed in tutti i collaboratori per la sua umanità e la sua schietta sagacia. I magistrati ed il personale dell’ufficio si uniscono al dolore dei suoi familiari”.

I funerali si sono tenuti ieri, lunedì 6 aprile, alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria in Piazza Piedigrotta, a Napoli.