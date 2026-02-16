PUBBLICITÀ
È morto a 52 anni Federico Frusciante, addio al critico cinematografico e youtuber

Di Gianluca Spina
È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. “È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna – si legge nel post di ieri sera -. Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12″.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per ricordare lo youtuber toscano protagonista, insieme con Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, del format e collettivo chiamato ‘Criticoni’, molto seguito sul web per le loro recensioni su film e riflessioni sul cinema. Per oltre vent’anni è stato il titolare dello storico negozio di film a noleggio di Livorno ‘Videodrome’, personaggio molto conosciuto in città anche per il suo modo schietto di commentare le pellicole cinematografiche.

