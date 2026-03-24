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È morto Antonio Cipolletta, cofondatore della storica rosticceria La Padella all’Arenella

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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È morto Antonio Cipolletta, cofondatore della storica rosticceria La Padella all'Arenella
È morto Antonio Cipolletta, cofondatore della storica rosticceria La Padella all'Arenella
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È venuto a mancare Antonio Cipolletta, tra i fondatori de La Padella 1967, figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno e la sua dedizione all’attività di famiglia. I funerali si terranno il 25 marzo 2026, alle ore 11:30 presso la Chiesa dei Santi Maria del Soccorso.

A ricordarlo con un messaggio di cordoglio è stato il nipote Mario Cipolletta, che ha sottolineato come Antonio non abbia costruito soltanto un’attività, ma una vera e propria famiglia, distinguendosi per passione, umanità e spirito di sacrificio. Parole di affetto e vicinanza sono state rivolte anche ai familiari, in questo momento di grande dolore.

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Gianluca Spina
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