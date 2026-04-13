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Lutto nel mondo della cultura partenopea: è Silvio Frigerio, conosciuto e apprezzato architetto e artista, l’uomo che ieri mattina, domenica 12 aprile, è morto nella Linea 1 della metropolitana di Napoli.

E’ Silvio Frigerio l’uomo morto nella stazione Medaglie d’Oro, addio all’architetto e artista

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 9 di mattina, mentre si trovava sulla banchina della stazione di Medaglie d’Oro, nella zona collinare di Napoli, si sarebbe accasciato a terra, privo di sensi.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che si trovavano in stazione e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Silvio Frigerio, probabilmente stroncato da un arresto cardiaco. Per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi della polizia, la stazione di Medaglie d’Oro è stata chiusa per circa due ore.

Oggi i funerali di Silvio Frigerio

Stimato architetto ed artista – lavorava soprattutto con ceramiche e fotografie – Silvio Frigerio era molto apprezzato a Napoli e, nel corso della sua carriera, ha partecipato a tanti eventi e mostre. I funerali di Silvio Frigerio si terranno oggi alle ore 16, nella chiesa dell’Immacolata, nell’omonima piazza Immacolata, al Vomero.

Tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio in ricordo di Frigerio che sono apparsi sui social. “Ci sono persone incontrate nella vita che non si possono dimenticare. Sono quelle che con due parole ti arricchiscono e ti fanno sentire migliore di quanto supponi di essere. Tu eri una di queste. Fai buon viaggio caro Silvio Frigerio. Sarai per sempre nel mio cuore”, ha scritto l’artista Maurizio Di Martino.