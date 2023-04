Elezioni a Marano, il Centrodestra punta sull’avvocato Schiattarella ma la Lega dice no. Tre candidati nel Centrosinistra

PUBBLICITÀ

Un quadro frammentato, da destra a sinistra, in vista delle prossime elezioni amministrative a Marano. Nel centrosinistra sono al momento 3 i candidati a sindaco. Ci sarà Matteo Morra con il Pd e altre 3 liste (Piu Europa, Marano nel Cuore e Marano Rinasce con Matteo Morra), poi Stefania Fanelli con Sinistra italiana, Verdi e civica e Mauro di Maro con Potere al Popolo e la lista civica Marano Popolare. Incerta la posizione del M5S che alla fine potrebbe anche non presentare un candidato. Luigi Baiano dovrebbe rappresentare una serie di civiche, così come Michele Izzo.

Nel centrodestra è scesa in campo l’avvocato Barbara Schiattarella, appoggiata da Forza Italia e Fdi). Dal confronto tra Forza Italia e Fratelli d’Italia si è raggiunto un accordo per un

nome comune. L’avv Barbara Schiattarella, con la lista “Schiattarella sindaco” sarà il

candidato scelto per la prossima competizione elettorale.

Quest’ultima si è dichiarata onorata della stima e la fiducia manifestata nei suoi

confronti ed ha dichiarato di essere a disposizione per un riscatto della città improntato

alla legalità ed al cambiamento

Incerta la posizione della Lega che potrebbe restare fuori dai giochi. “La Lega, in una nota, precisa che su Barbara Schiattarella, candidata in pectore per il centrodestra, l’accordo non è stato ancora raggiunto e che la stessa Schiattarella non ha ancora sciolto la riserva. La Lega, o meglio la civica Prima Marano, punta ancora al momento sul nome di Teresa Frecciarulo, esponente del Carroccio che nei giorni scorsi era stata indicata anche dagli ex Agorà della famiglia Carandente. “Schiattarella è sicuramente un candidato valido, ma al momento il nostro partito non ha chiuso accordi in tal senso”, precisano gli esponenti del Carroccio locale.