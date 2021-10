Elezioni a Melito, marito e moglie in Consiglio in caso di vittoria di Pellecchia

Mancano circa 10 giorni al ballottaggio a Melito ed i due candidati, Luciano Mottola e Dominuique Pellecchia, proseguono nella campagna elettorale. Anche se con modalità differenti, i due contendenti ogni giorno cercano di convincere gli indecisi. Si muovono anche i candidati al consiglio comunale, sia quelli eletti sia quelli che potrebbero entrare in Assise in caso di vittoria dell’uno o dell’altro.

I consiglieri già eletti della candidata Pellecchia sono Angela Guarino, Enrico Maisto (PD), Anna Puzone (M5S) e Massimiliano Grande (Lista Davvero).

In caso di vittoria della coalizione di Dominique Pellecchia, per formare la maggioranza, a questi si aggiungeranno: Andrea Carpentieri, Pietro Ciccarelli e Teresa Barretta (Pd). Lista Davvero: Maria Della Corte e Alessandro Simeone; Lista Free Melito: Valentina Rella e Antonio Pecoraro; Lista LiberiAmo Melito: Walter Pezone; Lista Melito Libera: Antonio Gison. Infine c’è la coppia a 5 Stelle Giuseppe Sardella e Barbara Amirante. Marito e moglie hanno corso in accoppiata durante le elezioni, come dimostra il materiale elettorale diffuso, ed entrerebbero entrambi in Consiglio in caso di vittoria di Pellecchia. Nulla di illegittimo o irregolare, per carità, ma sono lontani i tempi in cui il M5S dava lezioni di etica politica.

La coalizione in caso di vittoria di Mottola

Già eletti nella coalizione di Mottola Rocco Marrone, Irene Lubrano, Giusy D’Angelo, Filomena Verde (lista Melito Più) Vincenzo Bortone e Francesco Amente per Fratelli d’Otalia.

In caso di vittoria al ballottaggio entrerebbero: Lista Difendiamo Melito: Maddalena Ruberti e Vincenzo Battaglia; Lista Prima Melito: Nino Palumbo e Carmine Sanarico; Lista Terra e Vita: Carmine Iazzetta e Raffaele Mungiguerra; Lista Riformisti: Paolo Chiantese; Lista Spazio ai Giovani: Antonio Donnarumma; Lista Melito in Movimento: Giovanni Ferraro.