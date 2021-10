I cittadini del Comune di Melito sono chiamati nuovamente alle urne oggi e domani 18 ottobre per il turno di ballottaggio. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il primo turno ha infatti fatto registrare un testa a testa tra il candidato Luciano Mottola, sostenuto da 10 liste, e la candidata del centrosinistra Dominique Pellecchia, che conta sul supporto di sette liste, tra cui quelle del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Al primo turno Mottola ha ottenuto 6.910 voti (37,71%). Trecento voti indietro Pellecchia con 6.608 preferenze (36,06%). Queste le liste a sostegno dei due candidati: per Luciano Mottola (Cambiamo insieme Melito – Melito nel cuore – Fratelli d’Italia – #DifendiamoMelito#Conte – I Riformisti – Melito Più – Spazio ai giovani – Mottola Sindaco Prima Melito – Melito in Movimento – Terra e Vita); per Dominique Pellecchia (Partito Democratico – FreeMelito – L’Asinello – Movimento 5 Stelle – Melito libera – Davvero Ecologia & Diritti – Liberi Amo Melito).

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.