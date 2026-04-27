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Elezioni Comunali 2026 a Mugnano, 4 candidati a sindaco e 11 liste in campo

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Elezioni Comunali 2026 a Mugnano, 4 candidati a sindaco e 11 liste in campo
Elezioni Comunali 2026 a Mugnano, 4 candidati a sindaco e 11 liste in campo
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Sono state presentate le liste elettorali di Mugnano di Napoli. Sono 4 i candidati a sindaco per 11 liste totali.

  • Pierluigi Schiattarella appoggiato da 7 liste: Partito Democratico, A Testa Alta Mugnano 2026, Schiattarella sindaco, Mugnano Città Viva, Siamo Mugnano, Europa Verde, Casa Riformista per Mugnano di Napoli
  • Massimo Vallefuoco appoggiato da M5S
  • Gennaro Ruggiero appoggiato da Fratelli d’Italia
  • Aniello Romagnuolo appoggiato da 2 liste: Periferia Attiva e Agorà

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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