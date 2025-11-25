Elezioni comunali a Caivano, chi sono i 5 consiglieri più votati

PUBBLICITÀ

Il sindaco Antonio Angelino potrà contare su una maggioranza di 20 consiglieri comunali. Questo risultato è il frutto della schiacciante vittoria elettorale ottenuta con il 78% delle preferenze. Decisivi sono stati 5 candidati che hanno fatto incetta di preferenze. Tobia Angelino ha ottenuto 1208 voti mentre Orsella Russo 861, entrambi sono stati eletti con la lista Caivano Conta. Gennaro Pinto ha raccolto 894 preferenze e Carlo Esposito 882 con la lista Bene Comune. Anche Caivano Unita ha eletto un consigliere comunale, infatti, Antonio Russo ha raccolto 595 voti.

“Arriverà sicuramente il momento per le belle parole, al momento mi limito a dire che Antonio Angelino è il nuovo sindaco di Caivano!🔰 Io ed il mio gruppo abbiamo dato un piccolo contributo. Grazie a tutti”, ha scritto Tobia Angelino sui social.

PUBBLICITÀ

Il nuovo consiglio comunale di Caivano

Ieri Antonio Angelino è stato eletto sindaco di Caivano con il 78% delle preferenze. Questa vittoria netta gli permetterà di contare su un’ampia maggioranza di 20 consiglieri. La lista Caivano Conta sarà rappresentata da Angelino, Russo, Lorenzo Ebarone, Emanuele Emione, Riccardo Liberti, Aldo Formicola, Domenico Giordano, Marisa Esposito.

Lista Bene Comune: Pinto, Esposito, Francesco Laurenza, Sara Moltello. Eletti in Azione: Luigi Esposito, Luigi Falco, Giuseppe Ponticelli. Caivano Unita: Russo, Cristina Immacolata Nettore, Luca Sarcinella. Rinascita e Progresso Caivano 2.0: Antonio Esposito e Giuseppe Gerbiola.

All’opposizione sono stati eletti i due candidati sindaci Giovanni Vitale e Rosaria Peluso. Al loro fianco ci saranno Luigi Sirletti del Movimento Cinque Stelle e Giuseppe Mellone di Forza Italia. Esce sconfitto il Pd che non ha eletto nessun consigliere, invece, Fratelli d’Italia non ha presentato la lista.