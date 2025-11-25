Batte centrodestra e centrosinistra a Caivano, chi è il nuovo sindaco Angelino

PUBBLICITÀ

Antonio Angelino è stato eletto sindaco di Caivano battendo i candidati del centrosinistra e del centrodestra con il 78% delle preferenze. Il 37enne si è presentato alle urne con una coalizione civica formata dalle liste Caivano Conta, Bene Comune, Azione, Caivano Unita e Caivano 2.0.

Chi è Antonio Angelino, il nuovo sindaco di Caivano

Angelino è un funzionario di Elevata Qualificazione presso Città Metropolitana di Napoli – Direzione Amministrativa Scuole. La nuova fascia tricolore ha studiato Scienze Politiche e Scienze della Pubblica amministrazione. A giugno 2017 ha terminato il percorso di formazione Universitaria conseguendo il Dottorato di ricerca in Scienza Politica ed Istituzioni in Europa – XXVIII ciclo, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, dopo aver conseguito la laurea specialistica in Scienze della Pubblica amministrazione.

Dal 21 giugno 2021, in seguito al superamento di un concorso pubblico, il 37enne è funzionario contabile presso il Ministero della Giustizia, e ha svolto la sua attività professionale presso la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione con sede a Roma.

” Appassionato a tutto ciò che rientra nella sfera dello studio del Diritto, predisposto alle relazioni interpersonali, intraprendente e motivato, ho sempre desiderato di acquisire quell’esperienza indispensabile per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Negli anni passati all’università, ho partecipato attivamente alle dinamiche elettorali e di rappresentanza studentesca a tutti i livelli, fino alla prestigiosa presenza negli organi di governo dell’Ateneo Federiciano. Queste esperienze insieme all’apprendimento didattico-teorico accademico sono state fondamentali per l’accrescimento delle competenze e lo sviluppo delle mie attitudini”, ha scritto Angelino sul suo profilo Linkedin.