Elezioni Regionali, De Luca è sicuro della vittoria: “Rischio lontano”

“Abbiamo fatto tanto di quel lavoro in Campania che mi pare un rischio lontano, diciamo così, quello di perdere le elezioni. Ma per il lavoro che abbiamo fatto noi, non per quello che vedo agitarsi in maniera un po’ fumosa sulla scena politica”. Ha dichiarato il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca sulle prossime elezioni regionali in programma a fine novembre.

Attacco al centrodestra

Inoltre ha lanciato l’ennesimo attacco al centrodestra: “Io non ho ancora capito che diavolo propongono, sono in una situazione da circo equestre, da cabaret se volete. Non abbiamo ancora capito che cosa vogliano fare. Probabile che non vogliano proprio partecipare alla campagna elettorale. Non sarebbe male“.

Le critiche al centrosinistra

Il governatore guarda anche nel suo schieramento e non lesina stoccate a Roberto Fico. A chi gli fa notare che il candidato del centrosinistra ha ricordato di voler portare avanti le cose positive fatte dalla Giunta, De Luca ha risposto: “E ci mancherebbe altro, che cosa altro vorrebbe continuare? Spero che qualcuno si informi sulle cose che abbiamo fatto. E poi dica con grande chiarezza che diavolo vuole fare. Vi ricordo che l’attuale governo rappresenta il 70% degli elettori della Campania. Quindi se non altro per rispetto del 70%, bisogna dare continuità a questo lavoro“.

Quanto alle aree interne, altro punto indicato da Fico, De Luca sostiene di aver “sentito delle imbecillità in questi giorni. Questa giunta fece il primo programma di investimenti sulla viabilità, cominciando dalla provincia Avellino e stanziando 200 milioni di euro. E abbiamo già destinato mezzo miliardo per le strade delle aree interne, più questi 500 milioni che sono destinati per il 95% alle zone interne della Campania, non a casa mia”. Inoltre, aggiunge, “quando abbiamo combattuto per avere i fondi di coesione, abbiamo trovato vicini solo i sindaci, gli statisti non c’erano. Lo dico – conclude – perché bisogna stare attenti alle parole che si pronunciano”.