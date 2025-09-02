PUBBLICITÀ
PoliticaPolitica Regionale

Elezioni Regionali, De Luca punge il candidato Fico: “Non ha mai amministrato”

Alessandro Caracciolo
Vincenzo De Luca è stato intervistato da Rtl e ha risposto in merito alla domanda sulla candidatura di Roberto Fico il presidente della Regione Campania. Il governatore uscente della Campania è dubbioso sulla scelta dell’esponente del Movimento Cinque Stelle alla guida della coalizione di centrosinistra: “Fermo restando che nessuno di noi pone veti personali, sarà più che legittimo e ragionevole domandarsi se è la scelta migliore quella di impegnare nel governo della regione più difficile d’Italia un esponente politico che non ha mai amministrato nulla“.

In merito al suo presunto accordo con la segretaria del Pd Elly Schlein per eleggere il figlio Piero alla guida del partito in Campania in cambio della candidatura dell’ex presidente della Camera. “Non c’è nessun patto –  ha dichiarato il Presidente della Giunta campana– intanto perché io non rinuncio alla mia ragione e alle mie valutazioni. In secondo luogo, il patto con chi? Su che? Pensa che qualcuno si sia interrogato sul fatto che, per due anni e mezzo, il partito della Campania è stato sequestrato? Si è fatta un’operazione di civiltà politica, cioè si è deciso di mettere ordine nel partito campano e di eleggere un segretario”.

Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

