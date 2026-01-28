Elicottero caduto a Benevento, si prega per il pilota napoletano

PUBBLICITÀ

Restano gravissime le condizioni del pilota dell’elicottero precipitato ieri pomeriggio a Benevento in cui ha perso la vita l’unico passeggero a bordo, l’imprenditore sannita Pasquale Esposito di 76 anni. Il pilota Venanzio Rapolla, 68enne napoletano, ex colonnello dell’Aeronautica, è stato trasferito durante la notte a bordo di un elicottero dall’ospedale San Pio di Benevento nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Rapolla presenta ustioni sul 90% del corpo. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini della procura di Benevento.