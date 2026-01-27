Elicottero precipita in un campo a Benevento: un morto e un ferito grave

PUBBLICITÀ

Grave incidente aereo alle porte di Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato nel campo di volo dell’Aeroclub Benevento, in contrada Olivola, a circa cinque chilometri dal centro cittadino. A bordo del velivolo si trovavano due persone: una ha perso la vita, mentre l’altra è rimasta ferita in condizioni critiche.

Dopo l’impatto, l’elicottero — un Robinson — è stato avvolto dalle fiamme. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Il mezzo è caduto tra due hangar della struttura, facendo scattare immediatamente l’allarme.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.