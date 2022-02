Elpidio resta in carcere dopo la morte di Rosa: accusato di omicidio volontario

Il gip di Napoli Nord convalida il decreto di fermo emesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D’Ambra, accusato di avere assassinato la 23enne Rosa Alfieri a Grumo Nevano nel pomeriggio di martedì primo febbraio.

Il giudice ha anche disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Veglia di preghiera e fiaccolata per Rosa, Grumo pronta alla manifestazione di lunedì

Sono passati giorni dalla tragedia che ha colpito Grumo Nevano, ma la comunità non dimentica la 23enne Rosa Alfieri. Strappata alla vita in maniera brutale, verrà ricordata lunedì in una veglia di preghiera. Sarà un momento di raccoglimento per dimostrare la vicinanza alla famiglia in attesa dei funerali che si terranno non appena sarà liberata la salma della giovane. Sul cadavere, infatti, è stata disposta l’autopsia.

UNA PREGHIERA PER ROSA

Il momento di preghiera vedrà la partecipazione non solo dei grumesi, ma anche dei residenti dei Comuni limitrofi. Alcune associazioni che combattono la violenza sulle donne hanno già anticipato che saranno presenti alla celebrazione. Gli amici della giovane sono intenti all’organizzazione di una fiaccolata in memoria di Rosa.

A giorni dalla tragedia, in via Risorgimento si respira ancora un’atmosfera cupa fatta di dolore ma anche di tanta rabbia. Fiori e messaggi all’esterno dell’edificio al civico 1 riportano, inevitabilmente, la mente a gli attimi di violenza e al ritrovamento del cadavere. In molti stentano ancora a crederci: “Non mi sembra ancora vero. Rosa era una ragazza semplice, piena di vita. La ricordo ancora nel tabacchi del fidanzato Luigi. Martedì, quando mi hanno informato della cosa, non ci credevo. A Grumo Nevano non mi sembrava possibile, è un paesino tranquillo. Siamo tutti sconvolti e distrutti”.

Il cordoglio del sindaco

La tragedia che ha colpito Grumo Nevano non ha lasciato indifferente nemmeno i vertici della casa comunale. Il sindaco Gaetano Di Bernardo ha commentato: “A nome dell’intera città, esprimo un profondo cordoglio e la totale vicinanza alla famiglia Alfieri. Per Grumo Nevano sono giornate tristi che mai avremmo voluto che accadessero. Non è facile descrivere con semplici parole il dolore e lo sconforto di questi tragici momenti nella speranza che atti criminosi così spietati non accadano più”. Per il giorno dei funerali della 23enne Rosa Alfieri sarà indetto il lutto cittadino. Verrà, inoltre, richiesto un intenso servizio d’ordine perché si prospetta una grossa partecipazione.