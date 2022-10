Elude il traffico mettendosi dietro l’ambulanza, il video TikTok scatena le polemiche

“Evita il traffico causato da un incidente sull’asse mediano mettendosi in coda all’ambulanza. Il tutto filmato con grande nonchalance e postato su Tik Tok come se fosse una cosa divertente o una bravata di cui vantarsi. È un atto indegno e pericolosissimo, assolutamente da condannare. Un gesto che purtroppo vediamo spesso nel traffico, sia in città che su strade extraurbane. Un esempio sbagliatissimo da seguire. Chi commette certe cose va duramente punito per far passare la voglia, a lui e chiunque pensi di poter fare una roba del genere, di ripetersi”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha ricevuto il video da un cittadino.