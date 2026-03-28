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Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni scrive al Prefetto Michele di Bari in merito al divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi causa emergenza Epatite A: “Egregio Signor Prefetto, con la presente lettera è mia intenzione portare alla Sua attenzione le difficoltà che stanno incontrando i pescatori, i venditori e i ristoratori dei Campi Flegrei a causa del recente divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi”.

Emergenza epatite A, il sindaco di Pozzuoli: “Allarmismo esagerato, ristoranti e pescherie KO”

Il sindaco prosegue poi: “Questo divieto, come è noto, è stato introdotto per combattere i casi di epatite A che sono stati registrati nella provincia di Napoli. La salute pubblica è importante e dobbiamo prendere misure per proteggere la nostra comunità; tuttavia, appare eccessivo l’allarmismo di questi giorni. L’attuale situazione sanitaria non sembra giustificare un così forte mancato acquisto e consumo dei prodotti della pesca. Le misure adottate stanno avendo un impatto significativo sulle attività economiche della nostra zona. La pesca, la vendita e la ristorazione sono settori importanti per noi e rappresentano una parte essenziale dell’identità e dell’attrattività turistica dei Campi Flegrei”.

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“Per questo motivo, Le chiedo di convocare un incontro urgente alla Prefettura con la partecipazione della ASL Napoli 2 Nord e dei Sindaci degli altri Comuni dei Campi Flegrei. Vorremmo discutere insieme per: – avere un’idea più chiara della situazione epidemiologica attuale – trovare misure di prevenzione e controllo più efficaci e mirate – individuare modi per aiutare gli operatori economici a superare i disagi – definire un messaggio chiaro e rassicurante per la cittadinanza. Credo che un confronto aperto e onesto possa aiutarci a prendere decisioni più efficaci e sostenibili, proteggendo allo stesso tempo la salute pubblica e le attività economiche della nostra zona”, conclude il sindaco Manzoni.