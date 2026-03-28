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Emergenza idrica a Villaricca, l’acqua manca da ore e i cittadini protestano sui social

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Emergenza idrica a Villaricca, l'acqua manca da ore e i cittadini protestano sui social
Emergenza idrica a Villaricca, l'acqua manca da ore e i cittadini protestano sui social
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Manca l’acqua a Villaricca. Come si legge sull’ordinanza del Comune, emanata in data 26 marzo 2026, i cittadini sarebbero rimasti senz’acqua tra le 23 della serata di ieri, venerdì 27 marzo e le 6 di questa mattina, sabato 28 marzo a causa di lavori per la sostituzione del misuratore idrico lungo corso Europa, all’altezza della cosiddetta “rotonda Poziello”.

Ma come denunciato da diversi cittadini sui social, l’emergenza si sarebbe protratta fino a questi istanti: lungo corso Europa, via Napoli, via Giorgio Amendola, via Leonardo da Vinci e corso Italia, l’acqua è assente in diverse abitazioni, provocando numerosi disagi e anche un piccolo comitato di protesta in piazza Maione, di fronte la Casa Comunale.

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Assenza dell’acqua che dovrebbe protrarsi, salvo nuovi imprevisti, fino al pomeriggio di oggi. Seguiranno aggiornamenti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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