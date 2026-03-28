Emergenza idrica a Villaricca, l’acqua manca da ore e i cittadini protestano sui social

Manca l’acqua a Villaricca. Come si legge sull’ordinanza del Comune, emanata in data 26 marzo 2026, i cittadini sarebbero rimasti senz’acqua tra le 23 della serata di ieri, venerdì 27 marzo e le 6 di questa mattina, sabato 28 marzo a causa di lavori per la sostituzione del misuratore idrico lungo corso Europa, all’altezza della cosiddetta “rotonda Poziello”.
Ma come denunciato da diversi cittadini sui social, l’emergenza si sarebbe protratta fino a questi istanti: lungo corso Europa, via Napoli, via Giorgio Amendola, via Leonardo da Vinci e corso Italia, l’acqua è assente in diverse abitazioni, provocando numerosi disagi e anche un piccolo comitato di protesta in piazza Maione, di fronte la Casa Comunale.
Assenza dell’acqua che dovrebbe protrarsi, salvo nuovi imprevisti, fino al pomeriggio di oggi. Seguiranno aggiornamenti.