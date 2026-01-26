PUBBLICITÀ
Emergenza non stop in casa Napoli, c’è lesione per Milinkovic-Savic: tempi di recupero non brevi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. A poche ore dal pesante 3-0 subito dalla Juventus all’Allianz Stadium, arriva anche il responso degli esami clinici effettuati da Vanja Milinkovic-Savic. 

Il portiere ex Torino si era dovuto fermare prima del big match per un problema alla coscia, il che ha favorito il ritorno tra i pali di Meret. E i risultati non fanno sorridere i tifosi.

Milinkovic-Savic si è sottoposto, nella mattinata odierna, agli esami di rito presso la clinica “Pineta Grande Hospital” di Castel Volturno: dagli esami è emersa un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. 

Il portiere azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma non è facile stabilire nell’immediato i tempi di recupero, che verranno valutati di volta in volta. Si parla di 3 settimane circa per i casi più lievi fino a 8 settimane per quelli più gravi.

La stima è che il portiere possa saltare almeno le prossime 4 gare, nell’ordine Chelsea, Fiorentina, Genoa e Roma, per provare a rientrare in campo in occasione della sfida all’Atalanta in programma il prossimo 22 febbraio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

