Emorragia celebrale dopo il parto, muore 33enne di Pompei

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Si è spenta nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, la donna di 33 anni originaria di Pompei ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una vicenda drammatica che ha trasformato la gioia per la nascita della sua seconda figlia in un dolore profondo, capace di colpire non solo la famiglia ma un’intera comunità. La notizia è stata anticipata da Agro24.it.

La gravidanza si era svolta senza particolari criticità e il parto, avvenuto il 2 gennaio presso l’ospedale di Sarno, sembrava essersi concluso regolarmente. Poco dopo, però, le condizioni della giovane madre sono precipitate improvvisamente: una violenta emorragia cerebrale, probabilmente conseguenza di un improvviso e marcato aumento della pressione arteriosa, ha stravolto il decorso clinico.

Trasportata d’urgenza nel reparto di Rianimazione del centro di Neurochirurgia di Nocera Inferiore, la 33enne è rimasta in bilico tra la vita e la morte per tre giorni. Nonostante l’impegno costante e i tentativi dell’équipe sanitaria, nelle ultime ore il quadro si è aggravato in maniera irreversibile, fino al decesso.

La notizia della sua morte ha profondamente scosso Pompei, dove in molti avevano seguito con apprensione l’evolversi della situazione, unendosi in momenti di preghiera e speranza. La giovane donna lascia il marito e due figlie: una bambina più grande e la neonata, che sta bene ma crescerà senza poter conoscere l’abbraccio e l’amore della propria madre.

