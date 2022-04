Agguato fuori lo stadio Maradona, la vittima è un 25enne vicino al clan. Nome e foto

È indicato come vicino al clan Iadonisi l’uomo ucciso ieri sera a Napoli nel quartiere Fuorigrotta. L’intervento effettuato dai carabinieri della compagnia di Bagnoli in piazza Gabriele D’Annunzio presso lo stadio Diego Armando Maradona, lato Curva B. Poco prima ignoti avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco. I militari hanno rivenuto all’interno della sua fiat 500 e già privo di vita Enrico Marmoreo, nato a Napoli il 22 agosto 1996. Il 25enne del posto è stato colpito da almeno 8 colpi d’arma da fuoco. Il calibro è 9×21. Marmoreo viene indicato in passato come vicino agli Iadonisi del Rione Lauro, gruppo al centro delle nuove tensioni nel quartiere. Negli ultimi mesi, secondo una recente informativa, sarebbe stato fermato insieme a personaggi organici al gruppo Calone-Marsicano di Pianura. L’ipotesi è che il suo delitto possa essere inquadrato nello scontro che oppone i primi ai Carrillo-Perfetto specie dopo le stese degli ultimi giorni.

La salma di Marmoreo è stata sequestrata per l’autopsia e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e del Nucleo Operativo dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli.