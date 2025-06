Si lancia dal cavalcavia dell’Asse Mediano, ex candidato sindaco di Frignano si toglie la vita

PUBBLICITÀ

Enzo Natale, ex candidato sindaco di Frignano nel 2021, è l’uomo che è precipitato dal cavalcavia della statale tra Nola e Villa Literno.

L’uomo è morto sul colpo, tantissimi i messaggi di cordoglio e di sconforto.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe fermato l’auto per poi lanciarsi nel vuoto. L’ex candidato ha perso la vita sul colpo, sul posto immediato l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il tragico evento si è verificato nei pressi della rotatoria di Casignano. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «Una persona brillante, riposa in pace». «Non è possibile, dispiace davvero tanto». «Ci siamo conosciuti in una fase politica difficile del nostro paese ed abbiamo condiviso anche tante idee riposa in pace sentite condoglianze e tutta la famiglia», scrive un amico. «Era una persona solare, sempre sorridente e disponibile. È stato anche candidato a sindaco a Frignano ed in passato è stato consigliere comunale».

«Hai spezzato il cuore a tutti, adesso aiuta da lassù i tuoi cari a superare questo forte dolore, eri un uomo gentile e intelligente, amorevole con la tua famiglia», questo un commovente messaggio pubblicato sui social in ricordo di Enzo Natale.

