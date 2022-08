Enzo muore sul posto di lavoro, lutto tra Caivano e Casal di Principe

L’ennesima morte bianca sconvolge una famiglia e due comunità. Ieri Enzo Visone sarebbe stato travolto da un camion sulla strada a Chiazzano, comune della provincia di Pistola. Il 48enne lavorava per una ditta impegnata in un appalto per conto di Publiacqua come riporta Edizione Caserta.

L’uomo stava controllando le transenne del cantiere quando sarebbe stato investito dal mezzo pesante: purtroppo, il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto. Enzo è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’uomo lascia la moglie e due figli.

Tragedia in Campania, Pellegrino muore schiacciato dal sacco

Pellegrino Ciotta è morto dopo essere stato travolto da un voluminoso sacco pieno di polimeri di materia prima plastica. All’inizio agosto il 58enne stava effettuando il suo turno di lavoro in una fabbrica specializzata in materie plastiche alle porte di Benevento. L’incidente sarebbe accaduto intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile del capoluogo sannita.

