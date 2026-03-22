Epatite A, aveva in auto 25 kg di vongole veraci senza tracciabilità: denunciato nel Napoletano

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Questa mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, insieme a quelli forestali del Nucleo Parco di Torre del Greco, hanno denunciato un 73enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale. In auto circa 25 kg di vongole veraci, destinate alla vendita ma sprovviste di qualsiasi documentazione

sulla tracciabilità.

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La condotta accertata viola la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché l’ordinanza sindacale emanata nelle ultime ore dal Comune di Torre del Greco, che dispone misure urgenti a tutela della salute pubblica, per il contenimento del rischio di contagio da epatite A.

L’intero quantitativo di molluschi è stato sottoposto a sequestro e sarà distrutto.