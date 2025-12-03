Era il terrore dei Decò in provincia di Napoli, arrestato rapinatore seriale

PUBBLICITÀ

Un 49enne di Torre Annunziata è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché considerato uno dei due autori delle rapine avvenute il 6 maggio scorso ai danni di due supermercati della catena Decò, a Torre Annunziata e a Torre del Greco.

I due, armati di pistola, avevano minacciato i dipendenti e si erano fatti consegnare il denaro dalle casse. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori, coordinati dal procuratore Nunzio Fragliasso, di individuare il sospettato, a cui vengono contestati i reati di rapina pluriaggravata in concorso. L’uomo è stato chiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli.

