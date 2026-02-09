“Era ritenuto un boss a Casoria”, il pentito Barra parla di De Rosa

PUBBLICITÀ

Un affronto familiare dietro l’agguato contro Salvatore Barbato. Questa è la tesi della DDA di Napoli che ha portato all’arresto di Vincenzo De Rosa dopo il raid armato in via Salvo D’Acquisto a Casoria. Il collaboratore di giustizia, Giovanni Barra, ha parlato dell’episodio risalente al novembre 2025. “Accadde poi che Totore ’o can picchiò il fratello di Vincenzino. In questo momento non ricordo il suo nome ma saprei certamente riconoscerlo. Il fratello di Vincemmo è un bravo ragazzo ma voleva fare il guappo e per questo ebbe una discussione con Totore o can, che lo picchiò. Il fatto successe a Casoria, ma non so dire dove. Fu un fatto eclatante, di cui si parlò in tutta Casoria, in quanto si prevedeva che questo evento avrebbe determinato una reazione. Infatti dopo poco ci fui ‘agguato ai danni di Totore ‘o cane. Dopo questo evento si scatenò una guerra. Quelli del gruppo di Maruzziello e di Totore o can non uscivano di casa per paura di subire agguati. Solo Totore ‘o can usciva di casa. Vincenzino, infatti, era il braccio destro di Maugeri ed era ritenuto un boss a Casoria, cosicché non poteva tollerare l’affronto fattogli da Totore ‘o can, che aveva picchiato il fratello“, questa la ricostruzione di Barra nel luglio 2025.

L’arresto di De Rosa dopo l’agguato a Casoria

La Procura di Napoli ha ricostruito l’agguato contro Salvatore Barbato, fermato in passato con l’accusa di essere il ras di un gruppo autonomo del clan Moccia. Giovedì la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un clan. In manette è finito il 25enne Vincenzo De Rosa.

