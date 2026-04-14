Era scomparsa da Licola, Angela ritrovata a Fuorigrotta: “Grazie a tutti vi voglio bene”

PUBBLICITÀ

“Ciao come state? Sono tornata, sono stata in ospedale. Grazie a tutti vi voglio bene”. Con queste parole Angela Esposito, 52 anni, ha rassicurato tutti dopo essere scomparsa per tredici giorni da Licola Mare. Lo riporta Il Mattino.

La donna è rientrata a casa nella notte, dopo essersi allontanata lo scorso 1° aprile. È stata ritrovata ieri sera a Fuorigrotta, nei pressi del Parco San Paolo, dove un giovane passante l’ha riconosciuta e ha subito avvisato familiari e conoscenti che da giorni la cercavano.

PUBBLICITÀ

Le sue condizioni di salute sono buone, ma restano ancora molti dubbi su cosa sia accaduto durante la sua assenza. A chi le ha chiesto spiegazioni, Angela ha raccontato di essere stata ricoverata per un’emorragia in un ospedale della zona.

Una versione che però non ha convinto del tutto. La sua vicenda si inserisce in un contesto di forte difficoltà: Angela vive da sola con il suo cagnolino in una casa di proprietà a Licola Mare, priva di luce e gas. Secondo i residenti, spesso è costretta a lavarsi in mare per la mancanza di beni essenziali, nonostante l’aiuto quotidiano di chi le offre cibo, vestiti e altri generi di prima necessità.