Erano il terrore dei commercianti napoletani, coppia di ladri in manette dopo la fuga

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Nelle prime ore del pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato due persone su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord, perché gravemente indiziate di aver commesso rapine aggravate in concorso.

Le indagini sono state svolte dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, sotto il coordinamento della Procura. Tutto è partito dall’arresto in flagranza di uno dei due, accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di aver danneggiato un’auto della Polizia speronandola.

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Grazie agli accertamenti, gli investigatori sono riusciti a identificare anche il complice e a collegare entrambi a diverse rapine violente commesse ai danni di commercianti.