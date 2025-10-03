PUBBLICITÀ
Erano nullatenenti ma avevano 1 milione d’euro in lingotti d’oro

Redazione Internapoli
La Procura della Repubblica di Lodi ha disposto un sequestro preventivo di lingotti d’oro a 24 carati a carico di 3 marocchini, tra cui un percettore della Naspi, l’indennità di disoccupazione dell’Insps. I tre, tra i 40 e 50 anni, erano stati sottoposti a controlli nei mesi scorsi alle porte di Milano. Oltre al ‘disoccupato’, tra i fermati c’era anche un commerciante come riporta Il Giorno. Oltre all’oro avevano anche 200mila euro in contanti.

Ora la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal legale dei tre contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Lodi, che aveva optato per il sequestro dei beni, e delle agende ritrovate. I tre sono indagati a piede libero per riciclaggio mentre sono in corso ulteriori indagini su agende con appunti di nominativi, pesi e somme di denaro, trovate nelle loro abitazioni. 

