Lite tra fratellastri ad Ercolano, denunciati dopo le coltellate

Ad Ercolano gli agenti del commissariato di Portici – Ercolano hanno bloccato una lite con accoltellamento tra due fratellastri. Stanotte i poliziotti erano intenti a condurre il loro servizio di controllo del territorio quando, a seguito di una segnalazione, sono dovuti intervenire in via Gabriele D’Annunzio.

La lite ad Ercolano

Giunti sul luogo della segnalazione gli agenti hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione e con diverse da ferite da arma. Dopo aver soccorso l’uomo con l’ausilio del 118 gli agenti hanno proceduto con l’interrogatorio. A seguito delle informazioni della segnalazione hanno, infatti, potuto accertare che l’uomo era, fino a pochi minuti prima, coinvolto in una lite con un altro uomo. Quest’ultimo, che durante la foga della lite lo aveva addirittura ferito con un coltello, era il fratellastro della “vittima”.

Entrambi sono però stati denunciati dagli agenti. La polizia ha, dunque, fermato ed interrogato anche l’altro protagonista della triste vicenda accaduta in via D’Annunzio. Il “secondo” aggressore ha poi raccontato che la lite si era scatenata a seguito delle continue richieste del fratellastro.

Quest’ultimo, infatti, pare fosse solito chiedere alla madre denaro in prestito, gesto che al giovane fratellastro non piaceva. Il modo con il quale ha però deciso di “difendere” la madre non ha fatto altro che creargli problemi, tanto che gli agenti hanno denunciato entrambi: l’aggressore 19enne per lesioni personali, per porto di armi ad oggetti atti ad offendere e il 43enne per tentata estorsione.