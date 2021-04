Grave incidente questa mattina ad Ercolano, in via Panoramica. Nella trafficata strada del comune vesuviano si è consumato un violento scontro tra un’automobile e uno scooter. Ad avere la peggio i due passeggeri del motociclo che, in seguito allo schianto, sono stati sbalzati dal mezzo e scaraventati sull’asfalto. Critiche le condizioni di una 20enne in sella allo scooter che ha subito le conseguenze peggiori: è stata trasportata infatti all’ospedale del mare dove le sue condizioni sembrano gravi. Meno gravi, invece, le condizioni del giovane alla guida dello scooter che ha subito una frattura ad un braccio. Illeso il conducente della vettura.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto ravvisando gravi le condizioni della 20enne che è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale napoletano dove ora è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche la polizia municipale di Ercolano che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto appurato dai caschi bianchi, l’incidente sarebbe stato causato dall’alta velocità.