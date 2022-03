Follia ad Ercolano, spara alla compagna con un fucile da caccia dopo la lite

Sabato sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco per la segnalazione di una donna giunta con ferite da colpi d’arma da fuoco.

Presso il nosocomio i poliziotti hanno trovato i colleghi del Commissariato di Torre del Greco. Questi avevano già preso contatti con la vittima accertando che la donna era stata attinta da alcuni colpi esplosi dal compagno. L’uomo ha usato un fucile da caccia in seguito ad un litigio, colpendo la donna con l’arma.

I poliziotti hanno rintracciato l’uomo, un 57enne corallino, e l’hanno denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Sabato sera aggressione anche a Bagnoli

I militari del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme a quelli della stazione Posillipo sono intervenuti, allertati dal 112, a via Menenio Agrippa nel quartiere Soccavo. A chiedere aiuto una madre. La donna, intimorita dalle urla del figlio – non era la prima volta – non lo aveva fatto entrare in casa.

L’uomo, un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine, era probabilmente ubriaco e voleva da sua madre dei soldi. I Carabinieri parlano con la vittima, suo figlio si era appena allontanato. Passano però un paio d’ore (manca poco alla mezzanotte) e la violenza vestita da figlio torna a bussare alla porta della vittima che chiede un’altra volta aiuto ai Carabinieri. Questa volta il 41enne non riesce a far perdere le proprie tracce e quando i militari raggiungono l’abitazione lui è ancora lì. Viene bloccato e arrestato, ora è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di estorsione e maltrattamenti.