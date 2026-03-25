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Esce pezzo grosso del clan Contini, Peppe De Rosa lascia il carcere dopo 10 anni

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Esce pezzo grosso del clan Contini, Peppe De Rosa lascia il carcere dopo 10 anni
Esce pezzo grosso del clan Contini, Peppe De Rosa lascia il carcere dopo 10 anni
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Dopo un decennio di detenzione, Giuseppe De Rosa, noto negli ambienti investigativi come “Peppe o’ Boffon” e ritenuto figura di rilievo del clan Contini, ha ottenuto il regime di semilibertà. La decisione è stata assunta dal tribunale di Sorveglianza di Sassari nell’ambito del percorso previsto dall’ordinamento penitenziario. De Rosa, considerato vicino alla storica Alleanza di Secondigliano, aveva scontato una lunga pena detentiva iniziata circa dieci anni fa. Il nuovo regime gli consentirà di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario per attività lavorative o di reinserimento sociale, con obbligo di rientro.

A seguire il caso sotto il profilo legale sono stati gli avvocati Giacomo Pace e Carmelina Peroni, che hanno sostenuto la richiesta di accesso alle misure alternative, evidenziando il percorso trattamentale del loro assistito durante la detenzione. La concessione della semilibertà si inserisce nel quadro delle misure previste per favorire il reinserimento graduale dei detenuti, subordinata a valutazioni sulla condotta carceraria e sull’assenza di elementi ostativi. Resta alta l’attenzione degli organi inquirenti sul territorio, in considerazione del contesto criminale di provenienza.

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Ulteriori sviluppi potrebbero emergere nelle prossime settimane, anche in relazione al monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte dal nuovo regime.

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Antonio Mangione
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Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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