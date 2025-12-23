Esplode autobotte nell’autogrill sull’A1, chiusa autostrada verso Napoli e Roma

PUBBLICITÀ

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 23 dicembre, lungo l’autostrada A1, dove una autobotte è esplosa all’interno dell’area di servizio Teano Ovest, in provincia di Caserta. L’esplosione si è verificata intorno alle 18 ed è stata accompagnata da un boato avvertito chiaramente anche nei comuni limitrofi, tra cui Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente la Polizia Stradale di Caserta e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. L’autostrada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni, sia verso Roma che verso Napoli, per consentire gli interventi e gli accertamenti necessari. La notizia è riportata da Fanpage.it.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente. La cisterna avrebbe preso fuoco mentre stava accedendo all’area di sosta, poco prima del casello di Caianello, per poi esplodere nel giro di pochi minuti. Fortunatamente non si registrano feriti: il conducente del mezzo e il personale dell’autogrill sarebbero riusciti ad allontanarsi in tempo.

I Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di spegnimento e verificando eventuali danni strutturali agli edifici vicini, interessati dall’onda d’urto provocata dall’esplosione. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un guasto meccanico al mezzo pesante. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.