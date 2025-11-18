Esplosione ad Ercolano, chiesta l’aggravante della premeditazione

PUBBLICITÀ

Ha chiesto ai tribunale di Napoli il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, l’avvocato Massimo Viscusi, legale della famiglia del 18enne Samuel Tafciu, morto con le gemelle 26enni Sara e Aurora Esposito nell’esplosione dell’abitazione avvenuta il 18 novembre 2024 a contrada Patacca, ad Ercolano, mentre lavoravano in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio.

Processo per l’esplosione ad Ercolano

Il processo, che è alle battute finali, vede imputati Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, ritenuti dagli inquirenti coloro che gestivano la fabbrica illegale. Nei loro confronti accanto al reato di triplice omicidio volontario con dolo eventuale e viene contestato anche il reato di caporalato. Per entrambi, al termine della requisitoria, i sostituti procuratori di Napoli Stella Castaldo e Vincenzo Toscano hanno chiesto 20 anni di reclusione.

La data della sentenza

Per l’ultimo imputato, Raffaele Boccia, la Procura di Napoli ha invece chiesto una condanna a 4 anni di reclusione: per gli investigatori era colui che ha fornito la polvere da sparo con la quale le tre vittime realizzavano i botti. Insieme con l’avvocato Viscusi (che rappresenta la compagna, suocera e figlia di Tafciu) hanno discusso oggi anche gli avvocati Francesco Pepe (legale della cognata del 18enne), l’avvocato Nicoletta Verlezza (legale della famiglia delle gemelle Esposito) e dell’avvocato Ferdinando Letizia (in difesa dei genitori di Samuel Tafciu). Il primo dicembre sarà la volta degli avvocati degli imputati. La sentenza è attesa per fine anno.