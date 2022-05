L’infermiera Ester muore all’ospedale Pascale, addio alla giovane mamma

Stamattina Ester Esposito è deceduta all’ospedale Pascale di Napoli. La 38enne era un’infermiera che prestava servizio al Cardarelli. “Posa un fiore virtuale per Ester Esposito, infermiera dell’AORN CARDARELLI DI NAPOLI morta stamane a 38 anni presso l’istituto Pascale. Lascia 2 splendide bambine ed un marito. Riposa in pace tu che non hai mai esitato a dare aiuto al prossimo!“, scrive la pagina Facebook, Nessuno tocchi Ippocrate.

DONNE IN PRIMA LINEA IN OSPEDALE

“Grazia, Giusy e Donatella non sono semplicemente 3 donne…sono 3 infermiere , 3 professioniste che hanno sulle spalle il peso di una pandemia! 3 uomini , vigliaccamente, le hanno aggredite con le loro mani, le hanno offese, le hanno affrontate senza alcun rispetto per il loro ruolo ne tantomeno per la loro “fragilità di donna”. Persino il mondo canino è più evoluto, nessun cane maschio azzannerebbe mai un’ esemplare femmina. A volte dimostriamo di essere un gradino sotto gli animali nella scala evolutiva. Grazia , Giusy e Donatella sono le vittime delle ultime 3 aggressioni avvenute in Campania! Da anni chiediamo l’inasprimento delle pene per chi aggredisce il personale sanitario, adesso chiediamo l’aggravante per chi aggredisce le donne in prima linea, MAI PIÙ SOLE CONTRO IL NEMICO!” scrisse la dottoressa Angelica Di Napoli, Vice-Presidente NTI, lo scorso 25 aprile.