Evade dai domiciliari per rubare dolci dal supermercato, arrestato al Vomero

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto ed evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Doria per la segnalazione di un furto in un’attività commerciale.

Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che il 52enne era stato fermato da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, aveva fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nel tentativo di asportare alcuni prodotti dolciari. Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il predetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ