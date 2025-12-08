Evasioni dai domiciliari, dal sushi alla fuga d’amore: i casi più eclatanti

PUBBLICITÀ

A Napoli e in provincia capita che una finestra non sia soltanto un affaccio sul quartiere, ma la scorciatoia più semplice per evadere. Perfino quando è vietato. Lo dimostrano i numeri raccolti dai Carabinieri negli ultimi mesi: 55 arresti e 42 denunce per evasione dalla misura dei domiciliari da agosto a oggi. Un volume che fotografa senza filtri quanto il fenomeno sia ormai parte della quotidianità giudiziaria nel territorio partenopeo.

Fughe “creative”: c’è chi scappa per amore e chi finisce al sushi bar

PUBBLICITÀ

Le storie sono tante, quasi una collezione. C’è chi evade per regolare conti sentimentali, chi tenta la fuga all’alba sperando nell’oscurità, chi decide di prendere uno scooter senza casco, convincendosi che nessuno lo riconoscerà.

Altri si lanciato da finestre, come nel caso di un 38enne di Giugliano, evaso dalla finestra del bagno e ritrovato settimane dopo in una stanza d’albergo. Oppure chi decide di andare a mangiare sushi, beccato mentre si dirigeva al ristorante con un suv a bordo del quale cercava inutilmente di nascondersi.

Fuga in stile Napoleone

Tra gli episodi più surreali, quello del detenuto 42enne che, come Napoleone dall’Isola d’Elba, non è rientrato in carcere dopo un permesso di lavoro. I militari lo hanno ritrovato a Marigliano, a pochi chilometri dalla famiglia, e non in Francia come Bonaparte ma comunque lontano dal carcere dov’era obbligato a rientrare.

La percezione “elastica” della pena

Da molte giustificazioni emerge la convinzione che i domiciliari siano una misura elastica, quasi negoziabile. Ma dietro ogni fuga c’è un rischio concreto: per la sicurezza pubblica e per chi è chiamato quotidianamente a controllare.

Ogni evasione, infatti, genera inseguimenti, pedinamenti, controlli improvvisi. Una routine che a Napoli non è mai davvero una routine.

Alcuni casi emblematici raccolti dai Carabinieri

Qualiano

Un 29enne evade dai domiciliari per tentare di uccidere la ex. Arrestato per evasione e tentato omicidio.

San Giorgio a Cremano

24enne sorpreso da un maresciallo libero dal servizio. Addosso droga e contanti.

Napoli Barra

24enne ai domiciliari gira in scooter senza casco. Riconosciuto e arrestato.

Giugliano in Campania

Evaso da settimane, ritrovato in albergo dopo essere fuggito dalla finestra del bagno.

Qualiano: “cena giapponese”

Una 46enne beccata in suv. Tentava di raggiungere un ristorante di sushi.

Ischia

21enne ai domiciliari si presenta al porto con passamontagna in fila per il traghetto.

Cimitile

Evade per una bibita al bar durante Pasquetta.

Lettere

56enne filma le evasioni e le pubblica su TikTok.

Giugliano in Campania

Un 33enne evaso porta la famiglia in pasticceria. A riconoscerlo è un carabiniere tra i clienti.